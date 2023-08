met video De jongens van de bakker kronen zoetmees­ter: ‘Bianca zet Holterhoek op de kaart. Uh… taart’

In een taartdoos, op een schaal of nog in het bakblik brengen negen vrouwen uit Holterhoek hun baksel de feesttent binnen. In de geur van verschraald bier bepalen de ‘jongens van de bakker’ wat de lekkerste taart is en wie zich een jaar lang Meesterbakker van Holterhoek mag noemen. Heel Holterhoek bakt als onderdeel van het Volksfeest.