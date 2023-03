Hof van Twente trekt de knip en betaalt mee aan regentonnen, groene tuinen en blauwe daken

Regenwater niet naar de zuivering

Een andere methode is het afkoppelen van hemelwater op het riool. Bij de meeste huizen is het zo dat regenwater via de riolering bij het vuile afvoerwater komt en doorgaat naar de waterzuivering. Door regenpijpen af te koppelen van het riool kan het water in de tuin vloeien, maar daarvoor is wel een groene tuin, wadi of vijver nodig. Wie zijn tuin wil vergroenen kan van de gemeente 10 euro subsidie per vierkante meter vervangen bestrating aanvragen.