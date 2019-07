Brandweer bevrijdt peuter uit auto in Eibergen

De auto stond geparkeerd bij basisschool Het Sterrenpalet aan de Prins Bernhardstraat in Eibergen. Een moeder sloot rond 13.00 uur de autodeur, waarna de wagen automatisch op slot ging. De sleutel lag in de auto en het jonge meisje zat ingesnoerd in een kinderstoel op de achterbank.



De vrouw belde noodnummer 112, waarna de brandweer met spoed naar de school kwam. Zij tikten de ruit aan de bestuurderszijde in, om daarna de auto te kunnen openen. Het kindje bleef ongedeerd.