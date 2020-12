Brenda (33) uit Borculo krijgt volle laag van geïrriteerde Anouk in The Voice: ‘Was wel pittig’

Inbreker op heterdaad betrapt bij bedrijf in Rekken

18 november REKKEN - De inbreker had pech dat mensen in de buurt ondanks het nachtelijke uur zo alert waren. Bij een bedrijf in Rekken brak hij afgelopen nacht in. Dat werd gezien. De politie van Berkelland was er dankzij de 112-melding snel bij en kon de dader op heterdaad betrappen.