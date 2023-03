Brommercross draait niet meer om nostalgie, maar om presteren: ‘In dit weer had je het niet gered op je ouwe Puch’

Van avontuur­lij­ke wereldrei­zi­ger tot ambitieuze boerin: hoe gaat het nu met Ellen (31)?

Ellen Temmink (31) gooide een jaar geleden het roer om. De wereldreiziger werd boerin en had grootse plannen voor het melkveebedrijf van haar ouders in Sint Isidorushoeve. Hoe gaat het nu met Ellen? En wat is er van die plannen terechtgekomen?