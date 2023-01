Burgemeester Ellen Nauta van Hof van Twente deelt sneer uit aan Den Haag

GOOR - Een zelfbewust, krachtig en saamhorig nieuwjaar is wat burgemeester Ellen Nauta inwoners van Hof van Twente wenst in haar nieuwjaarsspeech. Een toespraak waarin blijkt dat zorgen uit het afgelopen jaar ook in het nieuwe jaar niet als sneeuw voor de zon verdwenen zijn.

Dat geldt in de eerste plaats voor de stroom vluchtelingen, die na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne ook Hof van Twente heeft bereikt. En ook uit andere landen melden zich mensen die asiel zoeken. Maar ook voor de grote drukte bij de voedselbanken, de mensen die in de schulden zijn geraakt door de energiecrisis en de kinderen die zonder ontbijt naar school worden gestuurd.

Sneer

Nauta deelt daarbij een sneer uit aan de rijksoverheid: „Dat er onvoldoende handen zijn en onvoldoende rijksmiddelen naar lokale overheden gaan is inmiddels wel duidelijk. Jammer dat Den Haag dat nog steeds niet beseft. En ook niet beseft hoeveel kracht en creativiteit en saamhorigheidsgevoel in gemeenschappen als de onze zit. Want we pakken de handschoen telkens op, zelfs als we weggezet worden als onwillige lokale overheden.”

Perspectief voor boeren

Nauta haalt in haar speech ook de situatie van de agrarische sector aan en benadrukt de noodzaak voor boeren in Hof om perspectief te krijgen voor de toekomst. „Daarom is het zo fijn dat onze gemeente nu een tijdje de P10 mag gaan trekken: de club van de grootste plattelandsgemeenten die in Den Haag mag aanschuiven. Om met ons te praten, in plaats van over ons.”

Kampioenen

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst donderdagavond in het gemeentehuis was er speciale aandacht voor inwoners die in 2021 of in 2022 kampioen werden, of een andere bijzondere prestaties hebben geleverd. Zie daar voor onderstaand overzicht.

Overzicht kampioenen en bijzondere prestaties 2021/2022 - Jelle Klaassen uit Goor won in 2022 de Dutch Open Darts.

- Marjon Verburg uit Delden won het Open NK wolspinnen.

- Tesse Boers uit Goor haalde met haar team de kwartfinale van het EK zaalvoetbal voor doven en slechthorenden.

- Robin van Sermond uit Goor won goud tijdens de Special Olympics op de 25 meter vrije slag.

- Frederieke Jongsma uit Goor won zilver tijdens de Special Olympics op de 50 meter borstcrawl.

- Hennie Oolbekkink uit Markelo werd Nederlands Kampioen met haar hond NIKKIE-Lu.

- Nick Pinkert uit Markelo werd Nederlands Kampioen met de roodbonte Holstein vaars Elza 241 en won ook in de categorie bedrijfscollectie roodbont.

- Emma Tuine uit Hengevelde en Sophie Exterkate uit Delden werden Nederlands Kampioen handbal met hun team.

- Sam Ligtlee uit Goor won het NK wielrennen teamsprint.

- Kevin Spanninga uit Goor werd Nederlands Kampioen BMX, klasse mannen boven 25.

- Wim Greve uit Markelo werd Nederlands Kampioen met zijn paard Highway TN in Deurne.

- Maarten ter Hofte uit Goor werd Nederlands Kampioen rolstoeltennis in de klasse dubbel senioren.

- Het Demo- en instructieteam InMotion uit Delden won het NK streetdance - hip hop level 4.