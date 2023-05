Buurtbewoners geschrokken van gifincidenten bij Kolb Delden: ‘Wij hebben nooit iets gehoord’

„Het bedrijf meldt wel allerlei kleinigheden. Maar dit soort dingen moeten we lezen uit de krant. En dat is best even schrikken.” Dat zegt raadslid Yvonne Nijhof van het CDA, tevens omwonende. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag deed ze een appèl op burgemeester Ellen Nauta: „Het bedrijf zegt wel dat ze communiceert met de buurt, maar doet het niet.”

Het gaat om twee onafhankelijke incidenten in het productieproces van Kolb die op 4 en 20 maart al hebben plaatsgevonden, waardoor dioxaan in een sloot is geloosd. Via die sloot is de giftige en kankerverwekkende stof in het Twentekanaal terechtgekomen. Dat gebeurde ook al eens in 2021, toen pas maanden later werd ontdekt dat Kolb de stof had geloosd.