BZC grijpt reddingsboei en is bijna veilig

Waterpolo: Verlies mannen en vrouwen Ravijn, waardevol­le punten BZC, OZ&PC nog in de wachtkamer

De mannen van Het Ravijn speelden een kansloze wedstrijd bij koploper Donk, terwijl de vrouwen van Het Ravijn het weer eens bijzonder lastig hadden in het kleine bad van ZVL. De mannen van BZC pakten in de eerste divisie hele belangrijke punten bij Katwijk en de vrouwen van EZC hebben na de winst in de topper tegen ENC Arnhem goede vooruitzichten op de titel in de tweede divisie.