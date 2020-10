Cactusconcert met blote handen in Ruurlo: niet slaan, want die naalden zijn messcherp

Hoe kom je in godsnaam op het idee om cactussen te gaan bespelen?

Tatiana Koleva: ,,Door corona heb ik amper optredens en ben ik vooral thuis. Ik ben altijd op zoek naar uitdagingen, probeer overal geluid uit te halen. Ik sloeg aan het fantaseren en kwam op een mooie metafoor: de cactus. Dat is een plant die onder barre omstandigheden moet overleven. In de woestijn. Wij zitten door corona in onze eigen ‘woestijn’ en zijn eigenlijk ook een soort cactussen.



Toen ben ik aan het experimenteren gegaan, samen met de leden van The Youth Percussion Pool. We probeerden hoe je mooie geluiden uit een cactus kunt halen. We bespelen de cactus als geheel. Gaan er niet in snijden en maken er geen instrumenten van.’’