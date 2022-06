‘Cactusschoenen’ met een Achterhoekse twist: ‘En ze lopen heerlijk’

Het zijn schoenen met een Achterhoekse twist, want de 31-jarige oud-Eibergenaar heeft samen met de in Doetinchem gewortelde Joran Bekhuis en met Renze Roskam en Bas van der Lugt het merk Vouroc opgericht. De promotiefoto’s voor de schoenen zijn gemaakt in de cactusoase in Ruurlo.



De heren hebben via crowdfundingsite Kickstarter het benodigde beginkapitaal opgehaald en inmiddels loopt het aantal bestellingen voor de cactusstappers flink op.