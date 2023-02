Club Johnys in Goor blijft toch open voor uitgaansjeugd: ‘Er komt extra beveiliging’

„De datum 2 juli is gekozen, omdat de gemeenteraad nog een besluit gaat nemen over sluitingstijden van horeca in de hele gemeente. We verwachten in mei een voorstel daartoe naar de gemeenteraad te kunnen sturen, zodat deze er vervolgens een besluit over kan nemen. Café Johnys wordt dan uiteraard ook meegenomen”, zegt burgemeester Ellen Nauta.