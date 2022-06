Conclusie na opvragen cijfers: ‘Gebruikers van de sporthal financieren het zwembad in Ruurlo’

Vrouw (27) met gevangenis­straf smokkelt levende kip mee naar haar cel: Politie neemt vogel in beslag

BORNE/BORCULO - Een 27-jarige inwoonster van de gemeente Berkelland is maandag aangehouden, omdat ze nog een gevangenisstraf van zeven maanden had openstaan. De vrouw had echter een wel erg opvallende kamergenoot meegenomen naar het cellencomplex in Borne: een kip.

