Coronacrisis galmt keihard na. Jolinda uit Neede stopt met haar kapsalon ‘Mijn vrolijkheid heeft een deuk opgelopen’

NEEDE - Na bijna 30 jaar doet ze Jolinda’s Hairfashion in de Oudestraat van de hand. Met pijn in het hart, vertelt Jolinda Wolters met betraande ogen. „De plannen voor een verbouwing lagen klaar. Daarmee hadden we de komende 10 jaar vooruit gekund. Maar door corona is die financiële buffer voor de bouwkosten weg.”