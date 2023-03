Dave te Woerd uit Beltrum wil zijn expertise inzetten voor BBB in Gelderland: ‘Want het moet anders!’

column Enschede als een winkelstad zoals alle andere: waarom het einde van Pico Kids zo betekenis­vol is

Pico Kids is failliet, Enschede moet het voortaan zonder deze kinderkledingzaak doen. Het bericht is van betekenis: het einde van de winkel voltrekt zich in een centrum dat lijkt te verworden tot het domein van de grote ketens. Gevolg: een monocultuur op winkelgebied. Trekt dat een mens wel de stad in?