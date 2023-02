De carnavalswagen van de Chaot’n uit Neede is allesbehalve een chaos: ‘De top 3 in de optocht, dat is de inzet!’

Turkse Dilara (28) uit Nijverdal zet alles op alles om familie in rampgebie­den te helpen: ‘Steeds denk ik aan ze, elk uur, elke minuut’

NIJVERDAL - Het nieuws over de aardbevingen in Syrië en Turkije sloeg in als een bom bij Dilara Figengül (28) uit Nijverdal. Haar familie en vrienden wonen in de zwaar getroffen steden Hatay en Adana. Met haar inzamelingsactie hoopt ze haar steentje bij te dragen.

