De kleine lettertjes beginnen te dansen, maar Sien (103) volgt het nieuws nog elke dag

Het CDA verliest bijna overal, maar komt toch aan de macht in de Achterhoek: ‘Gunfactor zit lokale partijen niet mee’

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het CDA is weer aan de macht in de Achterhoek. Voor het eerst in jaren zijn de christen-democraten vertegenwoordigd in álle zeven colleges. Volgens hoogleraar Michiel de Vries vaak met ‘dank’ aan lokale partijen, die elkaar de tent uitvechten. ,,Je moet elkaar wat gunnen om een coalitie te bouwen.”

17 juni