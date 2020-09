De luxe seksspeeltjes van Kirsten (29): van stoute dobbelstenen tot gouden vibrators

Ongetwijfeld wordt er in het Achterhoekse Neede regelmatig gepraat over Kirsten Lensink en haar toch wat ongewone baan als eigenares van een escortbureau. Het doet de 29-jarige moeder van een tweeling niet veel. „Ik vind mijn werk superleuk en ik haal er veel voldoening uit”, zegt ze. „Soms kom ik iemand tegen in de supermarkt die me met een bepaalde ondertoon vraagt: ‘Hoe is het nu met je bedrijfje...?’ Dan zeg ik: ‘Goed hoor’. En dan denk ik bij mezelf: Hoezo bedrijfje? Ik hengel ondertussen meer binnen dan jij per maand. Euh, dit bedoel ik niet arrogant. Maar ik werk keihard en ik kan er gewoon niet tegen dat sommige mensen er zo minachtend over doen.”