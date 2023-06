Delden heeft een nieuwe Hema: ruimer, lichter en groter aanbod

indebuurt.nl Komt Starbucks nog naar de Enschedese binnenstad? Dit is de status

“Is er al meer bekend over het Starbucks-filiaal in Enschede?”, mailt Benthe naar indebuurt Enschede. Zij is niet de enige. Ook in de reacties van Facebookposts van indebuurt vragen Enschedeërs of de koffieketen nog naar onze binnenstad komt. Hier lees je de status.