Dit ‘taboeproduct’ uit Borculo moet pijn en jeuk door aambeien verzachten

Update Na zoekactie drenkeling bij Geesteren (Gld) richting Lochem stoffelijk overschot gevonden

Na een zoekactie woensdagmiddag naar een te water geraakte persoon bij de Berkelstuw tussen Geesteren (Gld) en Lochem is later op de middag een stoffelijk overschot geborgen bij Zwiep/Lochem, even stroomafwaarts.