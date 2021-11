Docent van Het Assink lyceum in Eibergen thuis na beschuldiging seksueel grensoverschrijdend gedrag

De schoolbestuurder wil op dit moment niet nader ingaan op de aard van de beschuldiging. Wel meldt hij dat geen sprake is van contact in een online-setting maar fysiek op school. „Dit is vorige week gebeurd. Ouders worden vandaag per e-mail geïnformeerd over de situatie zoals die is. Als school hebben wij zowel een verantwoordelijkheid naar de leerling in kwestie toe, als ook naar de docent die bij ons werkt. Het is belangrijk dat we zorgvuldig onderzoek doen", aldus Dirk Speelman.