Dode bij frontale botsing in Geesteren, slachtoffer zat in auto die in brand vloog

31e Survival­run Beltrum met 61 hindernis­sen: ploeteren en afzien

5 januari BELTRUM - Hollen door de modder, klauteren over boomstammen, zwaaien aan touwen. Het is ploeteren en afzien, zondag in Beltrum, waar de 31e editie van de Survivalrun Beltrum 1.350 deelnemers trekt.