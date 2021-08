Dode gevonden in Neede, politie onderzoekt om wie het gaat en hoe de persoon is overleden

Woede na verbod op afschieten van konijnen in Gelderland: ‘Paarden gaan benen breken’

23 augustus RUURLO - ,,In het ergste geval breekt een paard een been en moet het dier afgemaakt worden.” Paulien Zonhoven uit Ruurlo maakt zich ernstige zorgen over de uitspraak van de rechter in Gelderland. Die verbiedt het afschieten van een reeks dieren in de provincie, waaronder konijnen. En die konijnen vormen een risico voor paarden.