Doe als Noah en hou Berkelland schoon; misschien krijg je dan het eerste jeugdlintje

dronebeeld | met video Ellende stapelt zich op voor eigenaar afgebrand papierbe­drijf: ‘Eerst broer overleden, nu dit...’

Wat hij in bijna 25 jaar tijd eigenhandig van de grond af heeft opgebouwd, ziet Richard Geeraths (72) in één nacht ineenstorten. Een brand legt zijn bedrijf PMS aan de Zelhemseweg in Hengelo in de as, in de nacht van woensdag op donderdag.