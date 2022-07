Doek valt voor Achterhoek Rally vanwege natuur: ‘Als je dit goed vindt, wat dan nog meer?’

met video Auto belandt in weiland op zijn kop na botsing op de Mödijk

RUURLO - Op de Mödijk in Ruurlo zijn woensdagmiddag twee automobilisten betrokken geraakt bij een kop-staartbotsing. Allebei de auto's schoten daarbij van de weg en belandden in een weiland. Daarbij kwam een van de wagens op zijn kop en bovenop de ander terecht. Eén persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

