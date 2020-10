Door Máxima geopende mestfabriek in Beltrum draait zonder vergunning: ‘U bent in overtreding’

VideoBELTRUM - De vorig jaar door koningin Máxima geopende mestcentrale van Groot Zevert in Beltrum blijkt zonder geldige vergunning in bedrijf te zijn. De provincie Gelderland dreigt met ingrijpen. „U bent in overtreding.”

GroenLinks in Berkelland is verbijsterd. „Iedereen zal zich nog herinneren dat er destijds met veel tamtam en in aanwezigheid van Hare Majesteit Máxima een officiële opening heeft plaats gevonden.



Onze fractie verkeerde in de blijkbaar naïeve veronderstelling dat alle procedures bij een bedrijf van dit kaliber in orde waren,’’ aldus GL-fractievoorzitter Andra Weg en Paul Knuvers in een brief aan het college van B en W van Berkelland.

Stikstofprobleem

De kwestie heeft alles te maken met de stikstofproblematiek in Nederland. Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS) buiten werking gesteld.



De gevolgen zijn groot: de snelheid op de autosnelwegen is omlaag gegaan naar 100 kilometer per uur en ook boeren moeten hun stikstof-uitstoot beperken. Het is de oorzaak van alle boerenprotesten eerder dit jaar.



De PAS-uitspraak heeft ook gevolgen voor de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert in Beltrum. Volgens de PAS-systematiek was geen vergunning nodig voor de Wet Natuurbescherming, omdat de stikstofdepositie van de mestcentrale minder zou zijn dan 0,05 mol mol per hectare per jaar. Maar sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is er ook een vergunning nodig als er minder stikstof- en ammoniak neerslaat op natura 2000-gebieden.

Volledig scherm De eerste Groene Mineralen Centrale in Beltrum. De centrale is een voorbeeld van kringlooplandbouw in de regio en is een initiatief van familiebedrijf Groot Zevert Vergisting. © Emiel Muijderman

Bedrijf in overtreding

Milieuactivist Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment heeft de provincie Gelderland daarom vorig jaar gevraagd handhavend op te treden bij biomassacentrales die geen geldige vergunning hebben.



Daaronder valt ook Groot Zevert in Beltrum. Gelderland heeft in juni geconstateerd dat Groot Zevert wel vergunningsplichtig is. ,,Dit betekent dat u op dit moment in overtreding bent’’, aldus GS in een brief aan Groot Zevert.

Uitstel aangevraagd

Groot Zevert werd in de brief gesommeerd om voor 1 oktober alsnog een vergunning aan te vragen. Het bedrijf heeft volgens Berkelland uitstel aangevraagd bij de provincie tot 1 december 2020.



Provinciewoordvoerster Eva Calicher laat weten dat in principe alle betreffende bedrijven uitstel hebben gekregen tot 1 maart 2021. „Dat heeft te maken met corona, maar ook met het feit dat de stikstofregels telkens wijzigen. Zo komt er donderdag weer een een nieuw rekenmodel van het RIVM.’’



Berkelland stelt dat het de omgevingsvergunningen in 2011 en 2018 volgens de toen geldende regels terecht heeft verleend. De PAS-uitspraak van de Raad van State in mei 2019 gooide pas daarna roet in het eten.