Door rotsvast geloof in spirituele boodschappen ervaart An nabijheid van haar man Hans

„Het was liefde achter de tekenborden.” Zo omschrijft An Leurink-Meijer de ontmoeting met de man waarmee zij ruim veertig jaar haar leven zou delen. Hans Leurink werkte als constructeur bij Holland-Signaal aan onder meer radarsystemen. Het waren de hoogtijdagen van de koude oorlog. Ook was het de tijd dat digitale ontwerptekeningen nog niet bestonden. Voor het mooiere handwerk kwamen An en haar vrouwelijke collega’s in beeld. „Wij kregen de technische schetsen in potlood. Deze moesten wij netjes invullen met oostindische inkt en voorzien van technische symbolen. Daar kregen wij intern een opleiding voor.”