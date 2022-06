Drie dagen Reurpop: ‘Onder onze 600 vrijwilligers zijn nog steeds veel vriendengroepen’

Organisator van het festijn is de Stichting Vrienden van Reurlo en dat is precies waar het evenement uit is voortgekomen: vriendengroepen die vonden dat er niet veel voor hen te doen was in het dorp. Daarom bedachten ze zelf een activiteit: het levend tafelvoetbaltoernooi. Met als streven: gezelligheid, diversiteit, saamhorigheid, originaliteit, laagdrempeligheid en kwaliteit.