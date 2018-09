Droom komt uit voor dj Mike Gerritsen uit Borculo: optreden op Amsterdam Dance Event

Een gig tijdens het ADE ( Amsterdam Dance Event). Dat is iets waar de 21-jarige Gerritsen zes jaar geleden nog over droomde. Maar dit jaar wordt het werkelijkheid. Mike ziet het als hoogtepunt in zijn zesjarige dj-carrière.

Het Amsterdam Dance Event (ADE) is een muziekconferentie gericht op dance, die sinds 1995 jaarlijks in Amsterdam gehouden wordt. Met zo'n 350.000 bezoekers is het een van de grootste evenementen van de stad en tevens de grootste conferentie voor elektronische muziek ter wereld.

„Ik heb veel toffe dingen gedaan in de afgelopen jaren. Zo mocht ik optreden in het voor- en naprogramma van popgroep Broederliefde, vier keer op Reurpop, in De Lichtfabriek in Haarlem, op het Hemelgames Festival en vele andere plekken waar Mike de afgelopen jaren zijn ding als dj mocht doen.

Op 19 oktober mag Mike afreizen naar Amsterdam om daar vervolgens de ADE Afterwork by Gigstarter af te sluiten. In 2017 werd Mike nog uitgeroepen tot Gigstarter artist of the year 2017: Best DJ.

Vanaf 1 oktober zal de Gigstarter artist of the year competitie weer van start gaan, Mike is als voormalig winnaar dit jaar uitgesloten voor deelname maar zit wel in de jury voor de eerste ronde voor de dj's.