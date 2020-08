Duizenden kippen komen om door uitslaande schuurbrand in Beltrum

In totaal waren er zo'n 14.000 kippen in de schuur. Een groot deel hiervan heeft het niet overleefd. ,,Sommige kippen zijn nog gered. Maar een flink aantal heeft het helaas niet overleefd", laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

Vee rookontwikkeling

De volledige schuur aan de Hemminksweg stond in brand. Bij het vuur is flinke rookontwikkeling ontstaan. Veel brandweerlieden rukten uit om het vuur te bestrijden. Inmiddels zijn zij aan het nablussen. Dat kan nog een tijdlang duren. Voor het bestrijden van het vuur wordt een kraan ingezet. Die kan delen van de schuur uit elkaar trekken zodat beter afgeblust kan worden.

De Veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook ramen en deuren te sluiten en de afzuiging uit te zetten. De schuur is landelijk gelegen. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. De oorzaak moet later uit onderzoek blijken. Er is geen risico geweest voor uitbreiding naar omliggende panden.