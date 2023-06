Eén op de vier woningen in Berkelland aangemerkt als energiezuinig

Vier zwagers behouden regelstati­on in Eibergen: ‘We laten het zoveel mogelijk zoals het is’

Vier zwagers kochten eind vorig jaar samen het elektriciteitsregelstation aan de Needseweg in Eibergen. Het gebouwtje was in de eerste helft van de vorige eeuw een belangrijke schakel in de stroomvoorziening. Nu is het een rijksmonument. Vanwege de bouwstijl en de cultuurhistorische waarde.