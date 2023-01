Eén persoon gewond bij aanrijding tussen Ruurlo en Zelhem

Overlast door verwarde personen stijgt explosief in Twente en Achterhoek, hoogste misdaadcij­fers weer voor Enschede

De politie in Twente en de Achterhoek is de laatste jaren veel drukker met overlast door verwarde personen. Vooral in de grotere plaatsen schoot het aantal meldingen omhoog. Alleen al in Enschede moest de politie vorig jaar ruim 1800 keer ingrijpen, tegen zo’n 800 keer in 2017. Dat blijkt uit de misdaadcijfers van de politie Oost-Nederland van 2022.

18 januari