Eerste stap gezet naar nieuwe woningen achter Ruurlose horecazaken: ‘Erg blij dat er schot in zit’

Twents liquidatieproces Henrie W., alias ‘Grote Wolf’, staat op een dodenlijst, maar weet niet uit welke hoek het gevaar komt

Tegen Henrie W. (42) en Maurits R. (29) zijn bij het gerechtshof opnieuw jarenlange gevangenisstraffen geëist voor hun rol bij een aantal liquidatiepogingen in de Twentse onderwereld. De oudste van de twee broers, alias Grote Wolf, moet als het aan het OM ligt 25 jaar de cel in en kleine Wolf zou 14,5 jaar de cel in moeten.