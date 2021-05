Eis tbs met dwangverpleging voor 36-jarige die in een zorginstelling meerdere keren met mes op man instak

De strafzaak tegen W. stond al eerder gepland, maar werd toen uitgesteld. Maandagmorgen werd de zaak alsnog inhoudelijk behandeld bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Zutphen. Het OM neemt het advies van deskundigen van het Pieter Baan Centrum over. Die achten W. (36) volledig ontoerekeningsvatbaar. De verdachte zou vorig jaar op zaterdag 6 juni aan het einde van de middag meerdere keren met een mes in op het slachtoffer. Dat raakte daarbij flink verwond in hals, buik en armen en werd per ambulance afgevoerd naar het MST in Enschede.