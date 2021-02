Er zijn nog maar weinig slagers die naegelholt maken, Wiljo Kuenen uit Ruurlo doet het

Corona­proof stemmen, zo gaat dat straks in Berkelland

26 januari BORCULO - Stemmen, dat moet ook in de coronacrisis kunnen. De Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart gaan vooralsnog door. Met een hele reeks aan regels en afspraken, zodat alles zo veilig mogelijk verloopt. Het is aan de gemeenten om de stembusgang in goede banen te leiden.