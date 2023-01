Europese golftalenten strijken voor Challenge Tour neer bij Twentsche Golfclub

De Twentsche Golfclub is dit jaar gastheer van een toernooi van de Challenge Tour. Op Hemelvaartsdag beginnen de spelers op het tweede Europese niveau aan hun eerste wedstrijdronde op de baan in Ambt Delden. Het toernooi duurt vier dagen.

De Twentsche Golfclub is door de Nederlandse Golf Federatie benaderd de banen beschikbaar te stellen voor het toernooi, waarop talentvolle Europese golfers in actie komen. Tot grote vreugde en trots van het bestuur van de vereniging. „Want je zult in een land met zoveel mooie banen maar geselecteerd worden. En in één adem worden genoemd met eerdere Challenge Tour-gastheren als The Dutch in 2021 en de Golf Club d’Hulencourt in België in 2022”, meldt het bestuur.

Quote De greens op de Twentsche zijn altijd in uitsteken­de conditie. De club weet bovendien hoe ze toernooien moeten organise­ren, zoals de Twente Cup Gordon Machielsen, sales- en eventsdirecteur NGF

Het toernooi is omgedoopt tot de B-NL Challenge Trophy en wordt om en om georganiseerd in België en Nederland. Aanstormend golftalent krijgt er de kans om ervaring op te doen op het één na hoogste niveau. De top 20 van de jaarranglijst van de Challenge Tour promoveert naar de DP World Tour (voorheen de European Tour geheten, red.). „Dit toernooi is een enorme ondersteuning voor aanstormend Nederlands golftalent. Het geeft hun de kans om door te groeien naar de Europese top. Spelers die overwegen om pro te worden of net pro zijn, kunnen op een Challenge Tour-toernooi perfect zien waar ze staan”, zegt Gordon Machielsen, sales- en eventsdirecteur van de NGF.

Een begrip in het Nederlandse topgolf

Machielsen roemt op de website van de bond de baan in het buitengebied van Delden. „Wij zijn blij dat we zo’n groot evenement kunnen organiseren in het oosten van het land. De greens op de Twentsche zijn altijd in uitstekende conditie. De club weet bovendien hoe ze toernooien moeten organiseren, zoals de Twente Cup. Dat is al ruim negentig jaar een prestigieuze wedstrijd voor golfprofessionals en echt een begrip in het Nederlandse topgolf.”

Met die woorden zijn ze bij de Twentsche Golfclub maar al te blij. „De keuze voor ons gastheerschap van de Challenge Tour bevestigt nog eens dat wij een golfclub zijn met een topsportuitstraling en een hoogwaardige accommodatie”, aldus het bestuur. De komst van het toernooi betekent dat al vroeg in het aankomende seizoen de baan in een topconditie wordt gebracht. „Niet alleen voor de spelers van de Challenge Tour in mei, maar ook voor alle leden gedurende de rest van het jaar. De kosten daarvan worden overigens door de NGF gedragen.”

Het toernooi van de Challenge Tour wordt in Ambt Delden gehouden van 18 tot en met 21 mei.