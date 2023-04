Evan en Bram op Oranjefeest Geesteren uitgezwaaid, op weg naar Antwerpen: ‘Al 65.000 euro voor KWF binnen!’

Het uitzwaaien op het Oranjefeest is symbolisch, want de echte start is pas 's nachts om 03.00 uur. Voor-uitzwaaien dus. Evengoed is het een top-moment voor twee toppers uit Geesteren (Gld): Evan Hilhorst en vriend Bram ten Dolle (beiden 19) hebben via hun actie al 65 mille ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. „Morgenavond hopen we Antwerpen binnen te rijden.”