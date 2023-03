‘Extra belasting vlees en zuivel raakt mensen met smalle beurs’

In de krant stond deze week een advies aan het kabinet om extra belasting te heffen op vlees en zuivelproducten. Dit om de consument te verleiden meer plantaardige producten te eten. Ik vraag me af welke fantast dit nu weer heeft verzonnen. Alles is al peperduur, zeker voor mensen met een smalle beurs. Die kunnen vlees en zuivel zo helemaal niet meer betalen. Met zo’n maatregel worden de mensen met het minste geld het hardst geraakt.

Achtergrond is het verminderen van de CO2-uitstoot. De minst draagkrachtigen worden hier het slachtoffer van. Want, laten we eerlijk zijn, mensen met voldoende geld in de portemonnee zullen daar zeker geen last van hebben. Het valt mij op dat ontmoedigen altijd via een financieel plaatje gaat. Zo is de verdeling niet eerlijk, dit is een slecht plan.