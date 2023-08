Faillissement bekend bouwbedrijf Neede krijgt na elf jaar onverwacht staartje

Tweede klap voor Twentse festivalbe­zoe­ker: per direct de stekker uit zomeredi­tie Après Ski met Mie

Ook het Twentse festival Après Ski met Mie is niet langer levensvatbaar. In ieder geval in de zomer niet. Dat maakt de organisatie op zijn facebookkanaal bekend. De kaartverkoop is per direct gestaakt. Eerder vandaag werd bekend dat in september Tuckerville voor het laatst is. Après ski komt aan een afscheidseditie niet meer toe.