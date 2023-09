Filmpremière in Neede: Alberta Einstein en de relativiteit van 50 jaar OBS De Hofmaat

Noodfonds voor hoge energielas­ten weg, maar Enschede houdt toch mi­ni-noodfonds­je achter de hand

Het Enschedese noodfonds voor mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen is in mei afgeschaft. Niet meer nodig, vond de gemeente. Maar de politiek was er niet gerust op. Daarom blijft er nu een mini-noodfonds bestaan, waar 100.000 euro in zit.