Financiële strop voor inwoners Delden en Goor na afgeven pincodes en passen

Winterswij­kers met scootmo­biel krijgen les: ‘Soms geen flauw benul hoe het werkt’

WINTERSWIJK - Inwoners van Winterswijk die een scootmobiel in bruikleen hebben gaan op les. In de parkeergarage onder het gemeentehuis krijgen ze instructies over hoe het vervoersmiddel goed en veilig te gebruiken.