Forens is sneller, maar de N18 ‘had beter de A18 kunnen zijn’

Het is veiliger geworden in de oostelijke Achterhoek

14 januari WINTERSWIJK - De criminaliteit in de oostelijke Achterhoek is over vrijwel de gehele linie gedaald in 2018. Het aantal inbraken in huizen en schuren is afgenomen, er zijn veel minder fietsen gestolen en het aantal gevallen van zakkenrollerij is meer dan gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder.