Foto’s van Erika raken ook Tweede Kamer: Haagse politici praten met Achterhoekse boerenkids over hun toekomst

Actiebe­reid­heid in MST is groot: ‘Na het applaus in coronatijd bleef de waardering weg’

De actiebereidheid in ziekenhuis MST in Enschede is groot. Op 16 maart doen 13 afdelingen mee aan de landelijke actie. Ze gaan een zondagsdienst draaien. Spoedeisende zorg gaat uiteraard door. Hoeveel geplande afspraken verzet moeten worden is nog onbekend.