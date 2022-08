Francis in Rekken deelt moois via eigen minibieb: ‘Leen, lees en geniet!’

Ze is recent gestopt met werken. Geniet van de vrijheid die dat biedt. Toch is ze ook een nieuw project begonnen: Francis Hietbrink (bijna 63) opende begin deze maand minibieb De Kikkerpoel. Ze krijgt enthousiaste reacties op haar eigen minibieb. Het is dan ook niet het eerste het beste kastje van de kringloop. „Het is een familieding.”