Gaat de Achterhoek weer tbs’ers huisvesten? Gesloten kliniek opent wellicht weer de poorten

De forensisch psychiatrische klinieken FPC de Kijvelanden en FPC de Rooyse Wissel onderzoeken samen of het mogelijk is Oldenkotte opnieuw in gebruik te nemen. Omdat er een gebrek aan tbs-pIekken is, krijgt dit onderzoek steun van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De studie wordt uitgevoerd in overleg met de gemeente Berkelland en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en zal naar verwachting 6 maanden duren.

Huis van de Natuur

De voormalige kliniek Oldenkotte staat vanaf 2014 leeg. Het complex is eigendom van het RVB. Het pand staat te koop omdat het rijk er geen gebruiksdoel meer voor heeft.



De forensische klinieken hebben zich onlangs gezamenlijk gemeld bij het RVB. Het plan van het RVB, dat in september 2019 is gepresenteerd, om het gebouw terug te geven aan de natuur als ‘Huis van de Natuur’ wordt daarom voorlopig stopgezet.



Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland is maandag door de klinieken geïnformeerd over hun belangstelling. ,,Wij hebben met interesse kennis genomen van de plannen. Het onderzoek dat de klinieken doen de komende maanden wachten wij af. Pas dan wordt duidelijk of deze plannen haalbaar en realiseerbaar zijn op deze locatie.”