Geen vogeltjes tussen de takken, dus ook paasvuur Dijkhoek mocht in de hens. ‘We zijn gestopt ergens iets van te vinden’

Waterpolo: vrouwen Ravijn klaar voor play-offs, prima zege in laatste competitie­du­el tegen Donk

De vrouwen van Het Ravijn lijken klaar voor de play-offs om de landstitel, die over een paar weken beginnen. In de laatste wedstrijd van de reguliere competitie werd Donk, de nummer twee van de ranglijst verslagen. Het Ravijn was het enige oostelijke team dat in het paasweekeinde in actie kwam.