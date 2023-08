Foutje, bedankt! Brug in Borculo maanden langer dicht door levering verkeerde bouwmateri­a­len

Het is een kwestie van foutje, bedankt! Door de levering van verkeerde bouwmaterialen ligt het werk aan brug in de Burgemeester Bloemersstraat stil. Het gevolg: gemotoriseerd verkeer in het centrum van Borculo moet maanden langer omrijden.