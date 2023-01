Gevluchte Anastasia vindt zichzelf langzaam terug in Azelo en Delden, maar mist haar ouders wel

De 28-jarige Oekraïense maakte afgelopen zomer indruk met haar expositie in het Bornse kulturhus. Op wanden in de foyer deelde ze met het publiek haar angsten en zorgen tijdens haar vlucht voor de oorlog. „Ik voelde me toen een beetje verloren”, zegt ze nu. „De expositie was een goede ervaring en heeft me zeker geholpen. Maar het heeft me als mens niet veranderd.”