Gewonde bij brand in zorgboerderij Delden, complex ontruimd

Bij een brand in een appartement van een zorgboerderij van Ambiq in Delden is in de nacht van donderdag op vrijdag één persoon gewond geraakt. Brandweer Twente rukte groots uit en wist het vuur onder controle te krijgen. Het volledige complex werd ontruimd.

De brand vond plaats aan de Rijssenseweg in Delden, bij Erve Holland. Dat is een onlangs geheel verbouwde boerderij voor volwassenenzorg, waar sinds eind vorig jaar 18 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking wonen, verdeeld over verschillende appartementen. In een van die appartementen brak donderdagnacht brand uit.

Volledig scherm De brand woedde bij Erve Holland in Delden © Jan Willem Klein Horstman/News United

‘Genoeg handjes’

De brandweer schaalde snel op naar grote brand, legt persvoorlichter Marcel Kamphuis van Brandweer Twente uit. „Omdat het een zorgcomplex betreft is ingezet op ontruiming, daarbij was het van belang dat we genoeg handjes hadden en hebben we opgeschaald naar grote brand.”

De politie wist overslag naar andere appartementen te voorkomen. Het gedeelte waar de brand woedde is onbewoonbaar. De bewoner van dat appartement is gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ambiq doet geen mededelingen over de toestand van de gewonde. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Vrijdagmorgen konden de bewoners weer terug naar hun appartement, nadat de brandweer het pand had geventileerd en een koolmonoxidemeting had gedaan.

De boerderij van zorgorganisatie Ambiq is feitelijk gloednieuw. Er omheen zijn in de vorm van schuren diverse appartementengebouwen gecreëerd, verbonden door een gang. De bewoners zijn (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Ambiq biedt ze op Erve Holland een specialistische (woon)omgeving met 24 uur per dag begeleiding.

