Grapje van Mike uit Borculo over kampioenschap FC Twente gaat viral

Trekpondje in Rekken in gebruik: eindelijk weer met droge voeten naar de overkant

12:52 REKKEN - Het trekpontje over de Berkel in Rekken is deze week eindelijk officieel in gebruik genomen. Maar er stroomde in ruim drie jaar heel wat water door de beek voor het zover was. ,,Op een gegeven moment moet de kritiek verstommen", sprak voorzitter Herman Aarnink van de Belangenvereniging Rekken wijze woorden.