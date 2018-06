Hartverwarmende toeteractie voor Mees langs de N18

Sinds Wassink een oproep deed vorige week op Facebook passeert bijna geen chauffeur meer zonder te claxoneren. Maar ondertussen komen er bij Wassink ook allerlei geschenken binnen van transportbedrijven. Wassink had diverse bedrijven gevraagd om een schaalmodel van een vrachtwagen, of ander leuk promotiemateriaal. „De respons is enorm. Dit had ik ook niet verwacht”, zegt Wassink, die werkt voor JSF Logistic in Winterswijk. „Er is ook een rijschool, die hem mee wil nemen in een vrachtwagen.”